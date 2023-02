"Imprese Vincenti", il premio a Torino

L’azienda di Ginevra è stata premiata mercoledì a Torino per "Imprese Vincenti", il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese d’eccellenza. Alla giovane è andata la menzione speciale "per il particolare legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l’introduzione di innovazione". La sua azienda sorge a circa mille metri sul livello del mare; qui ha preso forma l’idea di recuperare un antico vitigno: il Cupatto. Si tratta di un Pecorino autoctono della zona la cui produzione si era perduta ed è stata ripresa per riportare in bottiglia il "vino più alto delle Marche". Oltre a Ginevra, è stata premiata anche Alessandra Spada dell’azienda agricola Cau&Spada di Sassocorvaro (Pesaro Urbino). "Una gran bella soddisfazione per le imprenditrici, per le loro famiglie ma anche per quelle aree interne e marginali che riescono a essere protagoniste", ha commentato Coldiretti Marche.