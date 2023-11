Impressum, una sfida a colpi di fotografie

Al via Impressum Photo Award a Tolentino "Le Marche - colori dominanti - tra paesaggi, borghi, arte e tradizioni" è il titolo della terza edizione della mostra-concorso fotografico che l’associazione Acli Hub 62029 ha allestito nelle gallerie di Palazzo Sangallo a Tolentino e che aprirà le porte per l’inaugurazione dopodomani alle 17. Si potrà ammirare fino al 19 novembre (apertura solo sabato e domenica), questi gli orari: sabato 4 novembre 17-23, sabato 11 e 18 novembre 16-20; domenica 5, 12, 19 novembre 11-1316-20. Le foto esposte saranno 78 di 34 fotografi, e sono già state votate da una giuria tecnica che ha decretato i vincitori. Ai visitatori inoltre sarà data l’opportunità di votare gli scatti preferiti tra tutte le foto esposte e i voti andranno a costituire una graduatoria di merito, diversa da quella già espressa dalla giuria tecnica. Oltre ai tre vincitori decretati dalla giuria verranno assegnate sei menzioni speciali e verranno premiate le prime tre foto, di tre diversi fotografi, classificate dopo la votazione dei visitatori della mostra. La classifica dei voti dei visitatori sarà stilata a fine evento e tutti i vincitori verranno premiati domenica 19 novembre alle 19 nella sede della mostra alle gallerie di Palazzo Sangallo (piazza della Libertà). Al Politeama di corso Garibaldi saranno esposte inoltre le foto delle precedenti edizioni del concorso fotografico con 30 foto di 18 fotografi per l’edizione 2021 che aveva come tema "Tolentino – immagini, momenti, visioni, sogni…" e con 48 foto di 29 fotografi per la seconda edizione con tema "Le Marche – fotografia naturalistica – acqua.terra.aria". Info su www.impressumphotoaward.it.