"Impressum", vince lo scatto di Paganelli

Successo anche quest’anno per il concorso internazionale/festival "Impressum Photo Award" organizzato dall’associazione Hub62029 a Tolentino. La giuria tecnica ha selezionato 85 foto (tra le 1.156 pervenute) che sono state esposte in mostra, 15 per la categoria Natura, Urban, Anime, Notturno, Astratto e 10 per la categoria Humor. Sono stati premiati primo e secondo classificato, oltre a cinque menzioni d’onore, per ogni categoria. E il vincitore assoluto del concorso.

Per Natura: primo Paolo Ameli di Milano con la foto "Elephants Family", secondo Pierluigi Nisi di Ancona con la foto "Gipeto". Urban: primo Gianni Ranuio di Saronno con la foto "Uptown", seconda Marialuisa Tirabasso di Sarnano con "Il Cretto". Anime: primo Mirko Paganelli di Camerino con la foto "Madri e figli amish in un momento di pausa dal sentiero", seconda Caterina Romeo di Bologna con "La partita di Calcio". Notturno: primo Vittorio Ricci di Genova con "Wake up call", seconda Immacolata Giordano di Portogruaro (Venezia) con "15 secondi". Astratto: primo Matteo Strassera di Roma con la foto "Toxic Mirror", secondo Andrea Curzi di Porto San Giorgio con "Iceland color river". Humor: primo classificato Giuseppe Sabella di Agrigento con "Lo sguardo", seconda Romina Micucci di Morrovalle con "La bella e il forzuto".

Vincitore assoluto lo scatto "Madri e figli amish in un momento di pausa dal sentiero" del camerte Paganelli. Oltre 800 i visitatori.