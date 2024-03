Imu e Irpef rimangono invariate, aumenta la tassa di soggiorno

Non sono previsti aumenti per l’Imu e l’addizionale Irpef, a Porto Recanati. Discorso ben diverso, invece, per la tassa di soggiorno che quest’anno sarà lievemente più alta. Sono le prime indicazioni sul bilancio di previsione 2024/2026 che l’Amministrazione comunale presenterà domani, alle ore 18, durante un’assemblea pubblica in municipio. Mentre l’approvazione ufficiale sarà messa al voto nel Consiglio comunale di lunedì. Ma intanto è il vicesindaco Giuseppe Casali (con delega al Turismo) a entrare nei particolari di come sarà la nuova tassa di soggiorno. Tra l’altro, è la seconda volta che tale imposta viene alzata dalla giunta Michelini, dopo la precedente modifica attuata all’epoca nel 2022. "In totale, prevediamo per quest’anno sui 272mila euro di proventi - afferma il vicesindaco Casali -. Per farla breve, l’importo passerà da 60 a 75 centesimi per ogni giorno di pernottamento in case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, contry house, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed&breakfast e campeggi. E per chi soggiorna in hotel (da una a tre stelle), non pagherà più un euro e 20 centesimi per ogni pernottamento, ma un euro e 45 centesimi. Quanto a chi dimora in alberghi (a quattro stelle), da un euro e 80 centesimi si arriverà adesso due euro e 15 centesimi". Oltre a ciò, Casali spiega le motivazioni che lo hanno indotto a questa scelta. "Sono diverse - riprende il vicesindaco portorecanatese -. Innanzitutto, ci siamo messi in linea con Numana e Sirolo dove la tassa di soggiorno ammonta a due euro per gli hotel (a quattro stelle) e a un euro per i campeggi e affittacamere. Poi, abbiamo l’onore e l’onore di difendere e mantenere la Bandiera Blu, un vessillo che dà prestigio alla nostra costa. Ad esempio, il costo a carico del Comune per il servizio di salvataggio in mare nelle spiagge libere, da 20mila euro è lievitato a 60mila. Inoltre, la destagionalizzazione del turismo, che abbiamo intrapreso da tempo, comporta altre spese da sostenere per organizzare al meglio delle manifestazioni fuori dal periodo estivo. Tuttavia - osserva ancora Casali - si tratta di una strategia che ci sta ripagando: a settembre del 2023 si era registrato un calo turistico sotto al 3% rispetto all’anno precedente, ma allo stesso tempo, a dicembre, abbiamo avuto un aumento del 4%. Ovviamente, l’aumento dell’imposta è stata decisa dopo esserci confrontati con gli operatori turistici e ricettivi della città".