Imu e Tari restano invariate anche nel 2023

di Antonio Tubaldi

Imu e Tari, le maggiori imposte comunali, rimangono invariate anche nel 2023. E’ quanto si legge nel bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale prima della fine dell’anno, evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio. Il costo della Tari è di 2.670.000 euro che il contribuente deve coprire al 10%, mentre dall’Imu il Comune prevede di incassare circa 4 milioni e 500mila euro e un ulteriore milione e 100mila euro per accertamenti che riguardano mancati versamenti da contribuenti "morosi". Per l’Addizionale Irpef si pensa di incassare circa 2 milioni e200mila euro "anche se nel 2022 le entrate sono state più alte di quelle che oggi prevediamo – ha spiegato Bravi –, ma siamo prudenti poiché potrebbe trattarsi di un fatto episodico dovuto magari alle dilazioni dei pagamenti degli anni precedenti. Per l’occupazione di suolo pubblico e per la pubblicità abbiamo previsto di incassare 310mila euro con un incremento per coprire le minori entrate che ci saranno visto che la normativa ha previsto per il 2023 un canone forfettario per l’installazione di antenne di telefonia mobile e fissa pari a 800 euro all’anno: ciò comporta una minore entrata perché prima la contrattazione era libera e il Comune, con le varie compagnie telefoniche, aveva contratti di concessione o locazioni con canoni generalmente maggiori". Per l’imposta di soggiorno si prevede un introito di 70.000 euro, cifra stimata sui dati turistici pre pandemia così come per l’entrata da permessi di costruzione: "I bonus edilizi hanno fatto crescere le entrate nel 2021 e 2022, ma potrebbe non essere così anche nel 2023 per cui – spiega Bravi – la previsione è stata riportata a 500mila euro pari all’entrata degli anni precedenti il 2021". Per fortuna a far quadrare il bilancio ci pensano un po’ gli automobilisti indisciplinati che faranno entrare nelle casse comunali circa 800mila euro. Con soddisfazione il sindaco in Consiglio ha snocciolato i numeri relativi ai finanziamenti ricevuti grazie ai progetti presentati con il Pnrr che permetteranno di completare l’adeguamento sismico di tutte le scuole, l’ampliamento dell’asilo nido e interventi diversi per la rigenerazione urbana senza dimenticare le strade, il campo sportivo di Villa Musone e quello di calcio a 5 di Bagnolo dove s’interverrà grazie all’utilizzo del credito Iva per gli investimenti dello sport. A livello di spesa pochi i cambiamenti se non l’adeguamento per i rincari delle utenze, per l’applicazione del rinnovo del contratto del personale, l’incremento di due unità nella pianta organica e l’aumento delle rate dei mutui che sono influenzate dall’incremento dei tassi di interesse. Nel 2023 si arriverà alla nuova aggiudicazione per la gestione dei servizi sociali e scolastici e ciò comporterà una maggiore spesa mentre, per fortuna, Recanati è un Comune virtuoso e paga i suoi fornitori di beni e servizi puntualmente.