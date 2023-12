Imu, si paga entro il 18 dicembre

L’ufficio Tributi del Comune di San Severino informa che il 18 dicembre scade il saldo Imu. Al versamento dell’imposta municipale sono chiamati i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, ovvero coloro che sono in possesso di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra particolari categorie catastali. L’Ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti numeri: 0733641222 – 0733641223. È aperto al pubblico martedì, giovedì e sabato, dalle 10 alle 13, il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Le condizioni per poter beneficiare della riduzione sono: che il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia E che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.