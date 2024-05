In 30mila agli Aperitivi. Pochi eccessi e tanti controlli

Trentamila persone hanno animato Macerata nei tre giorni di festa dell’Europa. La gestione da parte della polizia locale è stata ottimale: al netto di una rissa sabato sera che ha visto coinvolti tre giovani tunisini, poi fermati, il clima respirato agli aperitivi è stato dei migliori. L’attività di controllo ha portato all’identificazione di 34 persone, alla notifica di 9 verbali per violazione dell’ordinanza sul divieto della detenzione di contenitori di vetro, uno dei quali elevato a un minore con sanzione di 50 euro e un altro a un esercente per la vendita di una bottiglia con multa di 500 euro.

Altri 13 verbali, con sanzione di 150 euro, sono stati fatti ad altrettanti ragazzi e ragazze per aver orinato in strada e ad altri quattro per atti osceni con multa di 102 euro. Sul fronte viabilità la polizia locale, nel corso delle tre serate della Festa dell’Europa, nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 4 di notte, ha controllato in centro storico e nelle vie limitrofe, 68 mezzi ed elevato una sanzione amministrativa di 543 euro e ritirato la patente per 3 mesi per guida in stato di ebrezza. Rilevate anche soste irregolari davanti a tre passi carrabili e allo Sferisterio e due incidenti avvenuti nelle fasi di afflusso delle persone in città. Si è trattato di un’attività eseguita velocemente per evitare disagi.

Il piano di sicurezza messo a punto dalla Azienda Mad Events, ha visto coinvolte 85 persone tra Croce Rossa Italiana, sezione di Macerata, Croce Verde, Cb Club Tigrotto, Cb Club Maceratese, Macerata Soccorso, Pro Loco Piedirpa, Asi Sicurezza, Hr e naturalmente agenti della Polizia locale. Nel corso delle tre serate in piazza della Libertà è stato operativo un gazebo legato al progetto ’Lifeaddicted’, dedicato a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale legata all’uso e abuso di droghe e alcol, i cui operatori hanno distribuito gratuitamente etilometri ai ragazzi. Da evidenziare, infine, che il servizio commercio controllo e coesione sociale della polizia locale, in collaborazione con il servizio veterinario dell’Ast 3, è stato impegnato in attività di verifica e prevenzione, sul versante alimentare, controllando più di 14 attività durante le fasi di preparazione dei cibi destinati al consumo durante gli Aperitivi europei.

"È stato un clima bellissimo e collaborativo quello che abbiamo respirato durante tutta la manifestazione – afferma il Comandante della polizia locale, Danilo Doria – e per questo voglio ringraziare i cittadini e tutti i commercianti".