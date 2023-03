In 400 per il filosofo Galimberti: "La sfera emotiva nel digitale"

Oltre quattrocento persone hanno partecipato alla conferenza del filosofo professor Umberto Galimberti promossa da My School, scuola bilingue materno-elementare da anni aperta con successo alla Stella Maris. Provenivano da tutto il territorio, anche da Ancona, Fermo e Macerata, e hanno preferito un evento socio-culturale alla tradizionale passeggiata sul lungomare o ad altri svaghi. La conferenza di Galimberti è stato un arricchimento per tutti. Stuzzicante e di grande attualità il tema trattato: "Educare il cuore; come valorizzare la sfera emotiva in una società digitalizzata". Ha introdotto i lavori la dirigente di My School Annalena Matricardi ed era presente all’incontro anche il sindaco Fabrizio Ciarapica. Galimberti ha incantato la platea spaziando a 360 gradi sui più svariati argomenti collegati al tema centrale, ha invitato a riscoprire l’attitudine della vita in famiglia e il senso delle emozioni, a diffidare dell’uso di internet, cellulari e ad ascoltare la voce del cuore. Capacità oggi offuscate da una tecnologia invadente che crea solitudine, superficialità, individualismo e mortifica i rapporti umani.

Giuliano Forani