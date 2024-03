In 400 per l’Italia Cup Ilca. Mazzaferro: bella partecipazione

Al via la seconda tappa Italia Cup Ilca, quasi 400 i concorrenti che ieri si sono dati appuntamento al Club Vela di Portocivitanova, società organizzatrice dell’evento insieme alla Classe Italiana ILCA e alla Federazione Italiana Vela. Ieri il meteo ha consentito di concludere una prova: c’era poco vento poi l’aria è entrata da levante. "Un evento con una grandissima partecipazione – ha detto Cristiana Mazzaferro, presidente del Club Vela Portocivitanova – Il Comitato è stato risoluto a far restare in mare e dando così la possibilità di portare a casa una prova, con un meteo complicato. La giornata più attesa e sicuramente più bella sarà domenica, quando è previsto scirocco". Ottime le prove degli atleti di casa, che conquistano i primi tre posti in classifica nella categoria Ilca7: Paolo Freddi primo, a seguire Claudio Vallesi e Filippo Vignola. Piazzamenti importanti per tutti gli atleti del club civitanovese in tutte le varie categorie. Oggi il segnale di avviso della prima prova di giornata sarà dato alle 12. Con l’arrivo del circus della Coppa Italia ILCA, è sbarcata a Civitanova anche la panchina rossa, simbolo della campagna contro la violenza di genere, che ha preso posto sul palco assieme a un paio di scarpe rosse.

c. m.