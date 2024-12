In 50 scelgono: "Orizzonti infusi". Tutte le forme dell’arte in uno spazio

È andata in scena nei giorni scorsi, dentro alla sala Boccabianca di Potenza Picena, l’iniziativa "Orizzonti Infusi", patrocinata dal Comune e organizzata dall’omonimo gruppo di volontari, insieme al Fotoclub Potenza Picena e all’associazione Aurora. Tanti cittadini, ma anche curiosi dai paesi limitrofi, sono accorsi a un incontro davvero speciale: infatti, "Orizzonti Infusi" propone un appuntamento dove chiunque voglia può partecipare con una forma d’arte, una riflessione, un componimento, un brano musicale o semplicemente come spettatore. La tematica pensata per il debutto a Potenza Picena è stata "Le Strade del Ritorno". Più di 50 persone hanno riempito la sala Boccabianca (nella foto) e hanno scambiato pensieri, poesia, musica e riflessioni sul tema.

I locali sono stati allestiti in modo da ricreare un’ambientazione calda e accogliente, da caffè letterario. Intanto, gli organizzatori si dicono soddisfatti per la partecipazione: "È evidente che c’è voglia di incontrarsi, scambiare pensieri, fare cultura, tutto questo ci fa sentire umani e vivi. La stessa collaborazione tra le tre realtà culturali organizzatrici conferma che unirsi per qualcosa di bello porta sempre i suoi frutti". Per questo, adesso si preparano a organizzare un secondo appuntamento e il tema scelto sarà stavolta "L’Amore Perduto".