In 54 alle terme di San Giacomo a Sarnano

Sono 54 i maceratesi over 65 che hanno preso parte al progetto di turismo sociale promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune: i cittadini, in partenza per le terme San Giacomo di Sarnano, sono stati salutati dal vicesindaco Francesca D’Alessandro. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con l’Ircr, anche in questa edizione ha riscosso grande successo. L’Ircr ha avuto un ruolo centrale nell’organizzazione dell’intero progetto fornendo informazioni, raccogliendo le adesioni e gestendo il servizio di accompagnamento con i ragazzi e le ragazze del Servizio civile. "Iniziative come questa sono pensate per rispondere in modo concreto e puntuale ai bisogni di una fascia di popolazione sempre più attiva e dinamica e che per questo merita tutta la nostra attenzione coc progetti studiati per favorire il benessere a 360 gradi", ha commentato il vicesindaco D’Alessandro.