"In altri Paesi vedo più voglia di lavorare"

AAA cercansi elettromeccanici. Enrico Vissani, fondatore e titolare di Vissani Macchine a Tolentino, azienda di macchinari per calzaturifici e pelletterie, ha bisogno di uno-due elettromeccanici che sarebbe pronto ad assumere subito. Per riparare macchinari e soprattutto per l’assistenza clienti (la quale fa sempre aumentare vendite e fatturato). Ma anche per lui ci sono difficoltà, a conferma delle fotografia scattata dalla Cgia sulle difficoltà delle imprese italiane a trovare operai specializzati (un’assunzione su due viene rimandata per mancanza di domanda).

"Viaggio per lavoro – afferma Vissani – e in altri Stati vedo che c’è più voglia di lavorare e di imparare. Manca turnover da noi: chi va in pensione non viene sostituito dalle new entry. E gli operai specializzati diventano sempre più difficili da trovare. Eppure lo stipendio è buono e l’orario va dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Da cinquantatré anni la nostra azienda si occupa con serietà e professionalità di commercio e assistenza per macchinari per pelli, pelletterie, borsettifici e calzature; lavoriamo per Gucci, Prada, Tod’s, Santoni, Chanel, Louis Vuitton… le soddisfazioni non mancano". Un’azienda familiare con otto dipendenti, oltre alla moglie e ai figli, e oltre mezzo secolo di storia.

La proposta di Vissani (nella foto) parte dagli istituti superiori: "A scuola i ragazzi fanno tanta teoria e poca pratica – dichiara l’imprenditore tolentinate –. Bisognerebbe puntare di più sulla formazione sul campo. Dobbiamo fare in modo che i giovani tornino ad appassionarsi dei mestieri manuali e artigianali. Io sono disposto ad accogliere ragazzi per l’alternanza scuola/lavoro, basta che siano svegli e volenterosi. Un domani potrebbero essere assunti, se anche a loro piacesse questa occupazione".

