In anteprima a Tolentino lo show di Dario Cassini

In anteprima assoluta, venerdì alle 21.15, Dario Cassini presenta al Politeama di Tolentino il suo nuovo e divertente show "Sballando con le stelle… Un’esperienza Selvaggia!" (dello stesso Cassini e Massimiliano Papaleo, scritto con Daniele Ceva). Dopo la rassegna Cassini & Friends 2022, il comico, attore e cabarettista "si è talmente affezionato al Politeama e al suo pubblico che vuole presentare l’anteprima assoluta del suo nuovo show proprio nella nostra splendida sala spettacolo", affermano dalla casa delle arti di Tolentino. "La sua esperienza a Ballando con le stelle che lo ha visto per settimane su Rai 1 – proseguono – gli ha suggerito tanti nuovi aneddoti e argomenti divertenti, che aspettiamo di goderci con tutta la sua travolgente comicità in anticipo in questo nuovo esilarante spettacolo. Se pensate che non parlerà di donne vi sbagliate: ci sarà spazio anche per questo". "Cassini è uno dei grandi della comicità italiana, ha alle spalle una lunga esperienza televisiva nei tre cult-show della tv italiana come Zelig Circus, Le Iene e Colorado – aggiunge il Politeama –. Ha all’attivo oltre venticinque spettacoli scritti e replicati in tutta Italia". Prima dello spettacolo, a partire dalle 19.30, all’Enoteca Compagnucci Caffetteria Politeama apericena con prenotazione. Biglietti per lo show (13 euro) disponibili al botteghino del Politeama, in corso Garibaldi, fino a venerdì dalle 17 alle 20 (e il giorno stesso anche da tre ore prima), online all’indirizzo http:www.liveticket.itpoliteamatolentino. Info 0733.968043, www.politeama.org.