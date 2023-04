In arrivo 21 dottorandi di ricerca

Oggi e domani, al salone della foresteria comunale di San Ginesio, si svolge la XII edizione dell’"Incontro tra dottorandi di ricerca in diritto internazionale e diritto dell’Unione europea" intitolato al giurista e ideologo umanista Alberico Gentili, padre fondatore del diritto internazionale (San Ginesio 1552-Londra 1608). Organizzata dalla Sidi (Società italiana di diritto internazionale e diritto dell’Unione europea) – che è presente col suo Presidente, prof Pasquale De Sena e altri membri del direttivo –, dal Cisg (Centro internazionale studi gentiliani), e con la partecipazione dell’Istituto di studi giuridici internazionali del Cnr e del Comune, l’iniziativa è patrocinata dall’università di Macerata, dalla Regione e dall’unione montana Monti Azzurri. "I 21 dottorandi ammessi, provenienti dalle università di Milano, Padova, Bologna, Firenze, Pisa-Sant’Anna, Roma, Napoli, Foggia, Bari e Cagliari hanno un’occasione unica – spiegano gli organizzatori – di confrontarsi con i colleghi e con eccellenti cattedratici. In più saranno coinvolti in una riflessione su questioni di metodo della ricerca. Arricchiscono l’offerta formativa il keynote speech (primo discorso del convegno) "La guerra e le sue trasformazioni", a cura dell’internazionalista prof Olivier Corten, dell’Université libre de Bruxelles; e la lectio magistralis su Alberico Gentili del prof Luigi Lacchè dell’Unimc, presidente del Cisg".