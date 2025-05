In arrivo 260 ciclisti con il Vic Bikepacking

Arriva il "Vic Bikepacking" sabato e domenica, per scoprire le bellezze del territorio pedalando. "L’idea – racconta Marco Sordini, uno degli organizzatori con Alessandra Cristalli e Nicola Santori – è nata dalla voglia di unire il nostro attaccamento al territorio con l’idea di turismo lento. Abbiamo registrato il sold out in tre settimane, porteremo 260 ciclisti alla scoperta di Treia, San Severino, Serrapetrona, Camerino, Pioraco, Sefro e Matelica, ovviamente scoprendo una parte della riserva del Monte San Vicino, che dà il nome al nostro evento".

Pioraco spicca tra i paesi toccati: "È un’oasi verde. Quale posto migliore per accogliere i partecipanti dopo la prima giornata di fatica? Allestiremo un’area dedicata ai ciclisti. Grazie all’ospitalità del sindaco e delle associazioni locali, i partecipanti potranno pernottare in tenda, in bivacco nel palazzetto o nelle strutture del territorio, cenando nel meraviglioso chiostro".

"Con tanti investimenti fatti – commenta il sindaco Matteo Cicconi – Pioraco si candida a essere una cittadina all’avanguardia dal punto di vista sportivo. Grazie a Marco e agli organizzatori per aver interessato anche il nostro borgo in questa manifestazione. Metteremo a disposizione il chiostro francescano per la cena di sabato, e i ciclisti alloggeranno in paese".