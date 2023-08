In arrivo 835mila euro per le strade precarie

di Asterio Tubaldi

Ci sono 835 mila euro a disposizione dell’amministrazione per la sistemazione delle strade cittadine, specie quelle delle zone di Sambucheto e Chiarino: "La somma è stata ottenuta – ha illustrato l’altra sera il sindaco Antonio Bravi in Consiglio comunale – cambiando la destinazione di mutui già previsti e anticipando quelli del prossimo anno in modo da poter realizzare gli interventi prima dell’inverno e dando, così, risposte a criticità più volte rilevate". Un risultato che, però, il consigliere di Fratelli d’Italia, Simone Simonacci, battezza come "uno specchietto per le allodole puramente elettorale perché si tratta innanzitutto di una messa in sicurezza tardiva che arriva con 14 anni di ritardo". Nei giorni scorsi si era tenuta una specifica commissione consiliare dove, viste le innumerevoli polemiche che arrivano da tutte le zone periferiche della città per il cattivo stato di manutenzione delle strade, era stata approfondita la questione valutando zona per zona le criticità. A cercare di buttare acqua sul fuoco delle critiche in Consiglio è stato l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiordomo ricordando che oltre a questi nuovi fondi ci sono già stanziati 250mila euro per la sistemazione del semaforo nella zona di San Pietro, per regolare l’incrocio all’altezza dell’ex scuola e il completamento degli interventi a San Pietro e Vallememoria, oltre a essere pronti anche per la sistemazione della strada Fonte di Pippo a Castelnuovo. Tutto oro quello che riluce? Simonacci mette in guardia i cittadini perché, dice, "in alcuni casi si tratterà di intervenire su strade vicinali per cui verrà necessariamente creato un consorzio a cui saranno chiamati a partecipare economicamente anche i privati. È fondamentale innanzitutto procedere ad una riclassificazione di molte delle strade vicinali come comunali a causa della loro elevata percorribilità prima di procedere con gli investimenti e con gli spot elettorali". Un problema che neanche Fiordomo nasconde, annunciando che ci sarà la necessità di una compartecipazione economica dei privati nelle manutenzioni trattandosi in gran parte di strade vicinali. Nell’illustrare i punti all’ordine del giorno il sindaco Bravi sottolinea anche come sia stato finanziato con la somma di 100 mila euro "l’acquisto di automezzi da mettere a disposizione degli operai comunali per interventi immediati di manutenzione ordinaria sempre molto utili e richiesti. In Consiglio comunale si è discusso anche di equilibri di bilancio e assestamento generale e il punto è stato approvato senza voti contrari".