In arrivo due nuovi macchinari per riciclare le bottiglie di plastica

Presto i cittadini di Recanati troveranno due nuovi eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie di plastica: uno sarà installato in via Loreto, l’altro in via Aldo Moro, entrambi vicino alle casette dell’acqua.

Si tratta di moderni dispositivi pensati per raccogliere le bottiglie in plastica Pet e favorire una raccolta differenziata più precisa, comoda e vantaggiosa. L’iniziativa nasce da un progetto nazionale a cui il Comune ha aderito, presentando la propria candidatura all’inizio dell’anno. Le macchine arriveranno a costo zero per l’amministrazione e porteranno benefici sia ambientali che economici, con la possibilità per i cittadini di ricevere premi o sconti in base alla quantità di bottiglie conferite.

"Con questi nuovi strumenti di raccolta – spiega l’assessore all’ambiente Sabrina Bertini – vogliamo rendere più facile e incentivare il corretto smaltimento della plastica, promuovendo buone pratiche ambientali e premiando i cittadini che si impegnano. È un passo importante per una città più sostenibile".

I due compattatori, modello Demetra L1, sono in grado di contenere fino a 2.500 bottiglie ciascuno. Grazie a un sistema intelligente, riconoscono i materiali inseriti e rifiutano quelli che non sono Pet, evitando errori che comprometterebbero il processo di riciclo. Durante i primi mesi di utilizzo, sarà presente personale incaricato per aiutare i cittadini a familiarizzare con le macchine e a conferire correttamente le bottiglie, che dovranno essere ben selezionate e pulite. Oltre a semplificare la raccolta differenziata, l’iniziativa punta anche a coinvolgere attivamente la popolazione in un percorso di sostenibilità concreta, premiando chi partecipa con continuità. Un modo per trasformare ogni bottiglia in un piccolo gesto utile all’ambiente e alla comunità.