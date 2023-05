In arrivo gli Aperitivi Macerata: "Valorizziamo il nostro territorio"

Aperitivi Macerata in programma il 2 e il 3 giugno, le adesioni sono scadute mercoledì: potevano partecipare massimo 10 locali. L’iniziativa è organizzata dal Comune (assessorato alle attività produttive di Laura Laviano) e Tipicità Evo. Il tema: "Due serate per assaggiare il territorio maceratese in 10 idee di aperitivo". "In occasione delle iniziative dedicate a ‘Città Macerata’ – si legge nella comunicazione spedita nei giorni scorsi agli addetti al settore –, l’amministrazione comunale ripropone il circuito di pubblici esercizi che aderiscono alla proposta". Il circuito "è costituito dai primi 10 locali che in ordine di tempo e comunque entro mercoledì 17 maggio aderiscono all’iniziativa. L’operatore si impegna a proporre, nei due giorni dell’iniziativa, in aggiunta alla sua offerta abituale, anche la sua interpretazione di Aperitivo Macerata. Tale proposta dovrà prevedere l’utilizzo di prodotti, vini e materie provenienti dalla provincia di Macerata". Tra gli esempi, pecorino dei Sibillini, ciauscolo, pizza di formaggio, vino cotto, vernaccia di Serrapetrona, polenta, galantina e così via. L’obiettivo è di "promuovere e valorizzare l’offerta dei pubblici esercizi, stimolando l’attenzione verso le produzioni locali e promuovendo l’innovazione delle proposte". I locali partecipanti saranno poi visitati da una giuria di esperti che elaborerà una valutazione secondo i criteri gusto, presentazione e tipicità. Domenica 4 giugno ci sarà la cerimonia di premiazione e presentazione delle proposte, nell’ambito dei festeggiamenti di Macerata Città. Tra gli operatori c’è chi non è entusiasta all’idea: "Basta con gli aperitivi – il commento di Ezio Taccari del bar Ezio in via Garibaldi –, funziona solo il format aperitivi europei, altre proposte simili non riescono a decollare. Secondo punto, le persone non vengono a mangiare quello che trovano già sulla tavola di casa propria, come il prosciutto e il ciauscolo. Gli aperitivi europei funzionano proprio perché la gente ha la possibilità di provare piatti diversi. Terzo punto, l’iniziativa è ristretta a soli 10 locali, come può funzionare una cosa simile? E poi, perché solo 10? Quarto punto, è un’iniziativa per niente pubblicizzata, quindi è difficile che prenda piede. Noi l’anno scorso abbiamo aderito ma non ha funzionato, almeno nel mio locale". Una polemica che arriva dopo l’amarezza degli aperitivi europei, un’edizione, questa, accompagnata dalla pioggia: i baristi avevano chiesto di rinviarli a giorni in cui il clima sarebbe stato più clemente, ma non è stato possibile spostare, come aveva spiegato l’amministrazione, per gli accordi già presi e le iniziative organizzate ma anche perché nelle settimane seguenti erano sempre occupate da altri eventi. "Solo il sabato si è lavorato – fa notare Taccari –, per gli altri tre giorni di aperitivi europei purtroppo non possiamo dire lo stesso".

Chiara Gabrielli