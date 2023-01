In arrivo la rassegna "Tutti a teatro"

Su il sipario al Teatro delle Logge di Montecosaro per il primo appuntamento della rassegna per bambini e famiglie "Tutti a teatro!", in collaborazione con l’associazione Lagrù. Sul palco, questa domenica alle 17, la compagnia Teatrino dei Fondi di Pisa con "La Principessa e il Drago". "È una fiaba originale – spiega la compagnia - in cui l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, di non aver paura del diverso da noi, sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere stereotipi e pregiudizi". Uno spettacolo multidisciplinare, dove il teatro d’attore viene integrato e arricchito da una serie di elementi propri del teatro di figura e di un bagaglio legato alla tradizione con musiche dal vivo. Biglietto unico 5 euro. Per prenotazioni: 3347045739, 3388525010.