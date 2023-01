In arrivo modifiche per sosta e tariffe

"Il direttore generale Assm, Sandro Meschini, sta lavorando al piano della sosta e alcune soluzioni saranno di sicuro gradite dai cittadini". Così il presidente Nando Ottavi ha introdotto ieri il tema parcheggi. "È necessario prendere atto dell’evoluzione della ricostruzione post sisma – ha aggiunto lo stesso direttore -: negli ultimi anni i posti si sono considerevolmente ridotti per i cantieri in corso". Inoltre, per fare in modo che i parcheggi a pagamento abbiano un minor impatto sui cittadini, la municipalizzata ha proposto alcune modifiche. É intenzione sottoporre le varie proposte al vaglio dei comitati di quartiere, degli operatori economici e degli altri portatori di interesse prima di rendere definitive le modifiche, le quali dovrebbero diventare operative dal primo marzo. Queste le proposte principali. Consentire la sosta ai residenti e ai commercianti titolari di abbonamento agevolato (prima auto) in una o più vie attualmente escluse". Poi, rivedere in diminuzione (con varie ipotesi di riduzione) il costo degli abbonamenti nei parcheggi di struttura ed estendere la validità all’intera giornata, senza distinzione tra orario diurno e notturno. E ancora, rivedere in diminuzione (15-20%) il costo degli abbonamenti agevolati per altre tipologie di utenza, e il costo degli abbonamenti ordinari. Tra le modifiche, poi, la volontà di estendere la mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa adeguando la tariffa e di rivedere il sistema di sanzioni nel caso di biglietto esposto con la "mezz’ora gratuita" scaduta da meno di trenta minuti.