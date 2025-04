In arrivo un’altra stangata Tari. L’aumento medio è del 7,7 per cento

Ancora una stangata sulla tassa rifiuti, per il 2025 l’aumento medio sarà del 7,74 per cento. Un ulteriore rincaro, che segue quello già applicato nel 2024 (+ 8,38 per cento), e che sarà deliberato dall’amministrazione nella seduta consiliare di venerdì sera, misura varata per portare nelle casse di Palazzo Sforza le somme necessarie a coprire i costi del servizio, che quest’anno salgono a 9 milioni e 561mila euro.

Per il secondo anno consecutivo bollette più care per i civitanovesi, un effetto determinato prevalentemente dalla mancata scelta da parte dei sindaci dei Comuni del Maceratese e da parte della Provincia di dotarsi di una nuova discarica, problema che costringe il Cosmari a trattare i rifiuti prodotti fuori dai confini provinciali, verso impianti di smaltimento piceni o pesaresi, con costi molti più alti. Che, poi, si riversano nelle fatturazione della Tari e a pagare è l’utente. A Civitanova la tassa è aumentata di oltre il 16 per cento negli ultimi due anni, un trend già programmato proprio sulla base delle mancate scelte e dell’impatto che questa stasi politica e amministrativa ha avuto sui piani economici finanziari che i Comuni hanno dovuto predisporre.

Quello di Civitanova segna una continua corsa al rialzo dei costi di servizio e di investimento sul settore rifiuti, che per il 2025 si assesta sui 9 milioni e 561mila euro, in aumento di 656mila euro rispetto allo scorso anno, quando si fermarono a 8 milioni e 905mila euro. Somme che devono essere coperte, per legge, dalle entrate tariffarie e dove confluiscono molte voci di spesa, non solo quelle relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Per le tasche dei cittadini un rincaro che va a colpire stipendi già erosi da altri aumenti, specie quelli delle bollette energetiche.

L’aumento medio della tassa rifiuti è del 7,74 per cento e incide così sulle varie categorie tassabili: per le abitazioni e le pertinenze (soffitte, garage, cantine) il costo annuo della Tari a metro quadrato cresce di 15 centesimi; i salassi più importanti si abbattono sui ristoranti, sulle mense e sui fast food (+82 centesimi al metro quadrato), sulle panetterie e sulle pizzerie (+74 centesimi), sui negozi di frutta e verdura e su negozi di generi alimentari che per ogni metro quadrato pagheranno circa un euro in più rispetto al passato (+98 centesimi). Anche per le gelaterie e i bar Tari su di 76 centesimi al metro quadrato, mentre gli stabilimenti balneari subiranno un aumento di 27 centesimi al metro quadrato per le aree coperte e di 8 centesimi per le zone scoperte. Tassa più pesante anche per i B&B (da 2,32 a 2,50 centesimi), per le scuole pubbliche e private (da 1,38 a 1,49 centesimi), per i laboratori artigianali senza vendita al dettaglio (da 3,54 a 3,81 centesimi) e con vendita al dettaglio (da 4,32 a 4,65 centesimi).

Lorena Cellini