In aula il programma delle opere pubbliche

Il presidente Francesco Turchi ha convocato per oggi alle ore 21 il Consiglio comunale di Matelica per rispondere alle interrogazioni ed interpellanze depositate, procedere a votare il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e quello dell’anno corrente, declassificare, sdemanializzare e autorizzare la cessione di un tratto della strada vicinale denominata Campamante – Laga, ratificare le variazioni di bilancio ordinarie e d’urgenza adottate dalla giunta nelle ultime settimane. La seduta, che si terrà nella sede provvisoria comunale di via Spontini, sarà visibile anche in streaming attraverso il sito comunale.