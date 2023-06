In auto a trenta chilometri orari: l’atto di indirizzo

È arrivato subito il primo frutto del progetto "Civitanova verso la Transizione Ecologica". La giunta ha infatti approvato un atto di indirizzo per istituire "zona 30" in alcune aree di Civitanova, cioè con il limite massimo di velocità dei 30 chilometri orari. "Da tempo – spiega l’assessore Roberta Belletti con deleghe alla Transizione ecologica e alla Mobilità sostenibile – stiamo lavorando per promuovere in modo crescente l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in città. Ne abbiamo parlato ampiamente durante gli incontri sulla Transizione ecologica, dove è emersa la necessità di poter dotare la rete viabilistica di strutture adeguate a garantire una maggiore ciclabilità. La ‘zona 30’ è un primo passo concreto per ridurre il numero e soprattutto la gravità degli incidenti, diminuire i consumi di carburante e le emissioni in atmosfera con un evidente miglioramento del comfort urbano. Infine, per rendere lo spazio urbano più vivibile e permettere ai cittadini di muoversi a piedi o in bicicletta in tutta sicurezza". Come già fatto in molte altre città italiane, come ad esempio Bologna e Torino, ma anche europee come Bilbao, Civitanova sposa così questa linea. "Ora – aggiunge l’assessore Belletti – abbiamo dato mandato agli uffici di individuare le zone in cui sarà applicato questo limite di circolazione. Ci sono delle strade, per esempio vicino alle scuole, che meritano di essere limitate ai 30 orari". Intanto, oggi si chiuderà il primo festival sulla mobilità sostenibile "Primavera in bici", organizzato dall’amministrazione comunale insieme alla Fiab costa Macerata-Fermo, Marche BikeLife, Civitanova GreenLife e il gruppo sportivo Fontespina 2000. E’ prevista una biciclettata in notturna: si partirà alle 19 dal Varco sul Mare e si arriverà alla Cinciallegra.