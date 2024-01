In auto con 50 grammi di eroina: arrestata una coppia anconetana

In due (uomo e donna) stavano viaggiando a bordo di un’auto, finché sono stati fermati per un controllo da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Osimo, agli ordini del luogotenente Maurizio Giuliani. E allora i militari hanno ben presto cominciato una perquisizione nei veicolo, per poi trovare oltre 50 grammi di eroina. Per questo motivo sono stati arrestati in flagranza di reato un 35enne algerino e una 40enne anconetana, entrambi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’episodio è avvenuto ieri, nei pressi del casello autostradale Porto Recanati-Loreto. Nel primo pomeriggio la coppia, che stava girando in macchina, è passata nel territorio loretano, arrivando poi all’altezza dell’ingresso per l’A14. Però, proprio in quegli istanti, è intervenuta una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Osimo che si era insospettita e teneva sott’occhio quell’auto. Così, i militari dell’Arma hanno fatto accostare la macchina a lato della strada, perché ci volevano vedere un po’ più chiaro. Tant’è che in breve è iniziata la perquisizione del mezzo. E alla fine, l’intuizione dei carabinieri osimani si è rivelata a dir poco azzeccata. Infatti hanno rinvenuto con facilità 52 grammi di eroina, che la donna avrebbe cercato di nascondere, mettendosela addosso. Inevitabilmente, per tutti e due, sono scattate le manette per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Inoltre il quantitativo di stupefacente è stato posto sotto sequestro, e a breve verrà inviato al laboratorio sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Ancona, per le analisi di rito. Allo stesso tempo, la Compagnia dei carabinieri di Osimo fa sapere che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

g. g.