In biblioteca "L’altro Lorenzo Lotto", incontro con Marta Paraventi sulle opere perdute del pittore

Un interessante incontro vedrà protagonista domani (alle 17), nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi-Borgetti, Marta Paraventi. Nell’ambito della rassegna "Incontri sull’arte e dintorni", organizzata da Amici di palazzo Buonaccorsi, la studiosa proporrà "L’altro Lorenzo Lotto", cercando di restituire un censimento finora mai proposto dei dipinti dell’artista veneziano, gran parte dei quali risulta ad oggi perduta. Se si sposta l’attenzione dal catalogo di Lotto alle sue opere menzionate in documenti, lettere, inventari e visite pastorali, si comprende sia vitale la ricerca per una conoscenza profonda degli artisti. Per quanto riguarda Lotto, circa 300 sono le sue opere perdute, a fronte delle 165 a lui attribuite. La conferenza sarà incentrata sulla ricerca pubblicata da Paraventi nella monografia sull’artista nel 2022 per Skira.