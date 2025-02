In biblioteca una sala di lettura tutta dedicata ai più giovani

Inaugurata ieri pomeriggio la nuova sala ragazzi della biblioteca comunale, realizzata grazie al finanziamento ottenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri di 187mila euro con il progetto "Meetup-Biblioyoung" avviato nel marzo 2024. Dopo il taglio del nastro, ieri pomeriggio, per tutti i bambini presenti letture animate con il Kamishibai a cura di Sabrina Filippetti. A esprimere particolare soddisfazione è l’ex assessore alla cultura Rita Soccio visto che il progetto porta la sua firma e rappresenta, dice, "un investimento strategico per il nostro polo bibliotecario e per la comunità grazie al ricco programma di attività e corsi di formazione destinati ai giovani, con l’obiettivo di favorire l’orientamento scolastico e professionale, prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere attraverso il supporto di professionisti. Vedere la continuazione di questo progetto è per me un motivo di grande soddisfazione, con la speranza che questa crescita culturale possa continuare nel tempo". Il finanziamento ha permesso anche di selezionare tre nuovi apprendisti bibliotecari e ampliare gli orari di apertura, sia in biblioteca che in mediateca, inoltre sono stati avviati numerosi corsi tra cui cinema, fotografia e tandem linguistici.