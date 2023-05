In bici a scuola non vale la pena: "Mancano i giusti collegamenti"

’Bimbimbici’ a Civitanova, ma le strade scolastiche non ci sono e torna a chiederle la Fiab Macerata-Fermo. La Federazione italiana ambiente e bicicletta organizza la manifestazione, domenica scorsa dimezzata dalla pioggia, ma l’incontro ha consentito di affrontare il tema dei collegamenti ciclabili e l’introduzione delle ‘zone scolastiche’. A Civitanova è infatti impossibile andare a scuola in bici. La città è in buona compagnia, ma il dato stride con il profluvio di iniziative sulla mobilità sostenibile e poi l’assenza di una rete ciclabile urbana, che colleghi i quartieri e a servizio delle scuole. Le strade non sono per niente sicure. "E’ ormai scontata – scrive Fiab – la necessità di una maggiore sicurezza per i bambini che si muovono intorno alle scuole e per chi si sposta in bicicletta, monopattino, skateboard o roller, attraverso la realizzazione di semplici e poco costosi accorgimenti. Il codice della strada prevede la possibilità di creare la zona scolastica in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine". Civitanova è ancora all’anno zero e basta affacciarsi nei pressi delle scuole all’orario di entrata e uscita dalle aule per trovarsi bloccati in enormi ingorghi di auto guidate da genitori che fanno la spola con i figli a bordo. "In tutta Italia – sottolinea Fiab – i Comuni si stanno attivando con la realizzazione di apposite strade scolastiche. Un precedente appuntamento del ’Bimbimbici’ a Civitanova ci fu nell’ottobre 2021 e si pose l’attenzione su come gran parte delle scuole in città siano molto vicine a importanti percorsi ciclabili, ma anche su come manchi il collegamento nell’ultimo tratto proprio per l’assenza di zone scolastiche. Come nell’edizione precedente, anche in questa la biciclettata sarebbe dovuta arrivare alle scuole a sud dove, per una serie di sensi unici e strade a doppia corsia, si è già evidenziato come nessun ragazzo può raggiungere sia le aule che gli impianti sportivi in bicicletta, con lo skateboard o con i pattini". Nel progetto BiCitanòpolitana "soluzioni a disposizione del Comune – conclude Fiab – ci sono per le zone delle scuole Silvio Zavatti, Annibal Caro e Leonardo Da Vinci, elaborati sono stati anche esposti in via Monfalcone, lungo la futura strada scolastica della scuola Zavatti e sono a disposizione di studenti, genitori e insegnanti che vorranno approfondire".

Lorena Cellini