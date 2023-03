In bici da Ancona e San Benedetto fino a Civitanova: evviva la Ciclovia

Buona la prima di ’Primavera in bici’, in tanti ieri mattina sulle due ruote per festeggiare i papà e per sensibilizzare sull’utilità della Ciclovia Adriatica. L’iniziativa prevedeva una parenza dal nord della regione, Ancona, e una dal sud, San Benedetto, con arrivo delle due carovane di ciclisti a Civitanova. "Una bella mattinata dedicata alla mobilità sostenibile - ha commentato l’assesssore civitanovese Roberta Belletti -. Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote, far conoscere le ciclovie di collegamento tra paesi limitrofi, come la Ciclovia Adriatica e la Ciclovia 77, e rendere più consapevoli che l’uso della bicicletta è il primo passo verso un grande cambiamento mirato a rendere sostenibile ed efficiente il nostro modo di muoverci in città". Al Varco sul mare di Civitanova famiglie, ciclisti e associazioni hanno trascorso una bella giornata in bici e festeggiato, con l’occasione, la festa del papà. Presenti, oltre ai consiglieri comunali Pierluigi Capozzucca, Piero Croia, Paola Fontana e Paola Campetelli, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica che insieme a tutta la famiglia ha partecipato alla caccia al tesoro fotografica. In tutto sono state 17 le squadre che sulle due ruote sono andate a caccia dei monumenti più importanti di Civitanova e scattato dei selfie. Terminata la caccia al tesoro, il grande arrivo della biciclettata adriatica: un gruppo partito da Ancona e l’altro da San Benedetto si sono ritrovati sotto al Varco e a loro èdeliziato di un gustoso buffet. A Civitanova sono previsti altri tre appuntamenti del genere: il 30 aprile, il 14 maggio e il gran finale il 10 giugno con la biciclettata sotto le stelle.