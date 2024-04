In bici sulla provinciale, grave donna investita da un camion

Investita da un camion mentre pedala lungo la provinciale: donna soccorsa e trasportata in condizioni gravi all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 17.30, lungo la strada provinciale 485, in località Sarrocciano, nei pressi del distributore di metano. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Montecosaro, una donna cinese di 60 anni (non aveva con sé i documenti), stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo la provinciale, quando è stato investita da un camion. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro, i vigili del fuoco e i carabinieri, chiamati a rilevare l’incidente. È stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La donna è stata caricata e trasferita a Torrette. Ha riportato diversi traumi, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Era cosciente. Sul luogo dell’incidente è subito arrivato il marito della donna, anche lui cinese. Il tratto di provinciale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso della ciclista investita e svolgere i rilievi dell’incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione. Disagi alla circolazione sulla provinciale tra Morrovalle e Piediripa.

Chiara Marinelli