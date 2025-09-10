In bici tra le abbazie per dire no alla guerra

Pedalata solidale lungo il Chienti per sostenere Emergency e dire no a tutte le guerre. Un progetto che tocca la Ciclovia delle abbazie promosso da Fiab Marche. In sella da Porto Sant’Elpidio a San Claudio di Corridonia per la campagna "L’Italia R1PUD1A la guerra", e le donazioni andranno a sostegno della partecipazione di Emergency alla Global Sumud flotilla in rotta verso Gaza, a cui la nave di Emergency fornirà sostegno.

La partenza è prevista da Decathlon di P. Sant’Elpidio, al centro commerciale "Le ancore", dove Spazio Conad offrirà la colazione e consegnerà ai partecipanti il pranzo al sacco. Appuntamento alle 10, con le guide di Marche Bike Life e Ciclisti di campagna, che offrono il loro servizio gratuitamente. È necessario essere sul posto dalle 9.30. A Civitanova i partecipanti partiranno dal Varco sul mare alle 9.

Il percorso, adatto ad adulti e bambini, è lungo 30 chilometri con tappe su due abbazie fino all’arrivo alle 12.30 a San Claudio. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni attraversati e sostenuta da associazioni ed esercizi commerciali. È richiesta una donazione a Emergency di 15 euro, gratis per under 14. Prenotazioni: Roberto 335.7282133 oppure macerata@volontari.emergency.it entro domani.