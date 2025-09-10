In bici tra le abbazie per dire no alla guerra

Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Macerata
CronacaIn bici tra le abbazie per dire no alla guerra
10 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Pedalata solidale lungo il Chienti per sostenere Emergency e dire no a tutte le guerre. Un progetto che tocca la Ciclovia delle abbazie promosso da Fiab Marche. In sella da Porto Sant’Elpidio a San Claudio di Corridonia per la campagna "L’Italia R1PUD1A la guerra", e le donazioni andranno a sostegno della partecipazione di Emergency alla Global Sumud flotilla in rotta verso Gaza, a cui la nave di Emergency fornirà sostegno.

La partenza è prevista da Decathlon di P. Sant’Elpidio, al centro commerciale "Le ancore", dove Spazio Conad offrirà la colazione e consegnerà ai partecipanti il pranzo al sacco. Appuntamento alle 10, con le guide di Marche Bike Life e Ciclisti di campagna, che offrono il loro servizio gratuitamente. È necessario essere sul posto dalle 9.30. A Civitanova i partecipanti partiranno dal Varco sul mare alle 9.

Il percorso, adatto ad adulti e bambini, è lungo 30 chilometri con tappe su due abbazie fino all’arrivo alle 12.30 a San Claudio. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni attraversati e sostenuta da associazioni ed esercizi commerciali. È richiesta una donazione a Emergency di 15 euro, gratis per under 14. Prenotazioni: Roberto 335.7282133 oppure macerata@volontari.emergency.it entro domani.

GazaEmergency