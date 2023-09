In bicicletta fino a Bruxelles: al via la missione

di Francesco Rossetti

Giorni contati per la ‘Bike Long ride Marche–Europe’, la traversata in bicicletta da Civitanova a Bruxelles che il biker civitanovese Mauro Fumagalli compirà insieme ai colleghi Carlo Luzi e Franco Tresoldi. La partenza, cui parteciperà anche Gioia Bartali, nipote del celebre Gino, è fissata per domenica, alle 9, dal Lido Cluana. "E’ una vera impresa – ha commentato il vicesindaco Claudio Morresi nella conferenza di ieri –. Siamo orgogliosi di darne la partenza, che tra l’altro si terrà in concomitanza con il ‘Civitanova Sport Live’ (appuntamento che si ripete per il terzo anno consecutivo, portando in centro le dimostrazioni di numerose società sportive del territorio, ndr)". Quattro nazioni da attraversare in millesettecento chilometri e quattordici tappe, Gabicce Monte, Ferrara, Sorbolo (provincia di Parma), Milano, Treviglio (nel Bergamasco), Bonferraro di Sorgà (nel Veronese), Trento, Malles (provincia di Bolzano), Appenzell (Svizzera), Villingen (Germania), Strasburgo, Metz, Bastogne (Francia), Charleroi (Belgio) e infine Bruxelles. In questo modo verranno attivati scambi e gemellaggi tra i centri coinvolti, con i tre ciclisti bravi a promuovere i prodotti marchigiani. Ma in testa, un obiettivo su tutti: all’arrivo, lunedì 25 settembre, consegnare all’europarlamentare Carlo Fidanza un report sullo stato dell’arte delle piste ciclabili in Italia.

"Vogliamo raccogliere progetti già avviati – ha chiarito Fumagalli –, come la Ciclovia adriatica, oppure il protocollo d’intesa firmato da venticinque comuni marchigiani, con Civitanova capofila, che prevede una sorta di "cammino di Santiago di Compostela" in sella alle due ruote a pedali". La volontà è quella di tornare a casa avendo appreso le linee guida dell’Unione europea in fatto di cicloturismo e mobilità sostenibile, per poi offrire questo ‘tesoretto’ di informazioni utili ai comuni interessati nella ricerca di nuovi bandi e fondi collegati. Sposa in pieno l’iniziativa anche l’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti: "E’ per questa sensibilità che abbiamo predisposto delle zone con il limite di velocità di 30 km orari". Partecipi alla convention di ieri anche l’assessore al turismo Manola Gironacci (che ci tiene a ringraziare "MarcheBikeLife nella persona di Mauro Fumagalli per la passione e l’impegno che mette nelle sue iniziative"), i consiglieri Piero Croia e Lavinia Bianchi, Siria Carella per il Gruppo Sportivo Fontespina e Sandro Mancini della Fiab.