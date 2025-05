In bicicletta fino a Capo Nord: "Realizzo un sogno per la mia città"

"Da Camerino a Capo Nord". È questo il titolo dell’impresa di Tonino Pieroni, autista della Contram con la passione per lo sport e il ciclismo, che prenderà il via il 5 maggio. In bicicletta raggiungerà il punto più a nord della Norvegia e d’Europa: 4mila chilometri da coprire in circa 25 giorni. Una vera impresa con lo scopo di promuovere Camerino e le Marche. L’iniziativa è sostenuta dal Comune e dalla Proloco di Camerino, e patrocinata dall’Assemblea legislativa delle Marche. Tonino Pieroni, di Camporotondo, pedalerà per circa 150 chilometri al giorno e attraverserà Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. A supportare logisticamente l’impresa sarà Marco Moscatelli, capo-delegazione alla guida di un camper che seguirà il ciclista. L’avventura sarà anche documentata da immagini e resoconti, condivisi anche dai profili social del Comune. A presentare l’impresa il sindaco Roberto Lucarelli, il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, la presidentessa della Proloco Delfina Benedetti, il presidente regionale Fidal Fabio Romagnoli, la presidentessa provinciale Avis Morena Soverchia e il presidente Contram e Cus Stefano Belardinelli. "Sarà un viaggio di promozione per portare i nostri eventi in Europa – ha detto il sindaco Lucarelli –, un modo per arrivare dove spesso non riusciamo e lo faremo in maniera sostenibile, ovvero in bicicletta". "Andare a Capo Nord in bicicletta è stato sempre un mio sogno e ora voglio coronarlo – racconta Pieroni –, con l’aiuto di Marco l’idea ha sempre preso più piede ed eccoci qua ora a realizzarla. Ringrazio tutti per il sostegno, il Comune, il consiglio regionale, Proloco e Contram. Come diceva Walt Disney la differenza tra un sogno e un obiettivo è una data: io l’ho stabilita nel 5 maggio".

Marco Belardinelli