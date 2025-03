In bicicletta fino al Ghisallo. L’impresa per Micucci e l’Aido

Un percorso ciclistico di 561 chilometri in memoria di Andrea Micucci. Si intitola "Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo" l’idea di Laura Carota, consigliera del gruppo Aido Civitanova-Montecosaro: affronterà un lungo viaggio in bicicletta per omaggiare il compagno Andrea Micucci, civitanovese morto per un incidente sul lavoro nel giugno 2023, la cui famiglia acconsentì alla donazione degli organi. L’intento è di far conoscere l’importanza del donazione degli organi come fonte di nuova vita e di speranza per tanti malati in lista d’attesa. Carota partirà da Civitanova il 16 giugno e a tappe raggiungerà il Santuario del Ghisallo, in Lombardia, meta di tanti amanti dei pedali che ospita i cimeli del ciclismo italiano. Sarà accompagnata da un gregario e da alcuni consiglieri, l’arrivo è previsto il 19 giugno. L’iniziativa sta suscitando interesse delle comunità toccate dalle tappe tra Marche, Emilia Romagna e Lombardia.

Oggi l’Aido sarà protagonista alla gara di ciclismo "Gran premio dell’Industria - 8 Memorial Cesare Lattanzi". La competizione inizierà alle 14.30 nella zona industriale, organizzata dalla Cam Fermo con il patrocinio dell’assessorato allo sport. L’Aido Civitanova-Montecosaro consegnerà ai vincitori delle targhe, che ricorderanno lo stesso Micucci. La gara, alla tredicesima edizione, è riservata ai ciclisti "Elite/Under 23". La partenza sarà da via Breda, l’arrivo intorno alle 16.50. Gli atleti si sfideranno su 105 chilometri.

Francesco Rossetti