In bicicletta lungo la costa Marche: da Porto Potenza a Porto Recanati per Emergency

Una lunga passeggiata in bici, tra Civitanova, Porto Potenza a Porto Recanati, per visitare i luoghi più belli della nostra costa, per diffondere la cultura delle due ruote e soprattutto per raccogliere fondi che andranno in beneficenza. È questa l’iniziativa che si svolgerà domenica e vede l’organizzazione di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ed Emergency, insieme all’Associazione Manuel Biagiola di Potenza Picena, all’Anffas (con le sezioni di Civitanova e Potenza Picena) e al sodalizio Genitori Uniti di Civitanova. Il tutto è stato presentato ieri mattina, a Porto Potenza, in una conferenza. Erano presenti il vicesindaco Giulio Casciotti, Sandro Mancini e Fabio Vallarola (rispettivamente referente di Civitanova e vice coordinatore delle Marche per Fiab), Roberto Fontenla (coordinatore Emergency Macerata), Stefano Manfredi (Genitori Uniti) e Richard Dernowski (Associazione Manuel Biagiola). "Sarà una bella pedalata che servirà per sensibilizzare alcuni valori, come quelli della difesa degli utenti più deboli della strada – ha affermato Casciotti –, oltre ad altri temi ambientali e strutturali. Infatti, da tempo la Fiab vuole tutelare i ciclisti e migliorare la sicurezza stradale. Ma poi ci sarà anche una raccolta fondi a favore delle missioni umanitarie svolte all’estero da Emergency".

Quanto al programma: la partenza è prevista domenica per le 10.30 al Varco sul Mare di Civitanova (la registrazione dei partecipanti inizierà alle 9.30), mentre l’arrivo a Porto Recanati è previsto alle 13.30-14 in piazza Brancondi.

Inoltre, durante il tragitto, si passerà in diversi luoghi verdi di pregio tra cui l’area floristica a Civitanova, alla foce del Torrente Caronte, per proseguire al Belvedere e al parco dei Laghetti, due aree naturalistiche di Porto Potenza, fino al lungomare pedonale di Porto Recanati. "In tutto ciò, spiegheremo ai partecipanti la necessità di un accesso pedonale e ciclabile nel sottopasso di via Moro, alla fine del lungomare nord di Civitanova – ha aggiunto Vallarola –. E ancora, serve un altro accesso per disabili e bici alle stazioni ferroviarie di Potenza Picena e Porto Recanati: la prima sul binario due con un ingresso dal Belvedere, la seconda attraverso la realizzazione delle dovute rampe nello spazio dell’ex-binario 1. Sia alla partenza che all’arrivo, ci sarà un piccolo rinfresco per i partecipanti". L’iscrizione costerà 10 euro (non pagheranno i ragazzini sotto ai 14 anni). Per info: 3493132325.

Giorgio Giannaccini