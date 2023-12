In bilancio cinque milioni di mutui. Ecco come li spenderà il Comune

Nel prossimo triennio, sulla base di quanto scritto nel bilancio preventivo che dovrà essere approvato entro fine anno, il Comune di Civitanova prevede di accendere circa cinque milioni di mutui: 2.120.000 euro nel 2024, 1.780.000 euro nel 2025 e 650.000 euro l’anno successivo.

Tabelle che impongono sempre prudenza - vengono infatti chiamate ‘libro dei sogni’ - in cui la spesa più importante che nei prossimi tre anni la giunta intende fare è quella di 880.000 euro (nell’anno 2024) per realizzare un campo da calcio in erba sintetica nel quartiere di Fontespina.

È l’investimento più corposo di tutti, sia rapporto al prossimo anno che al triennio. Nel 2024, oltre al campo in erba sintetica, sono stati inseriti progetti di rifacimento di due strade principali, il cui asfalto è ridotto a groviera.

Si tratta di corso Garibaldi (mutuo da 240.000 euro) e di tratti di viale Vittorio Veneto (150.000 euro).

Prevista pure la sistemazione stradale di via Vasco de Gama e di via Cook (250.000 euro). Tra le altre opere in programma il completamento della viabilità nell’ex area Micheletti per il nuovo asilo nido (300.000 euro) e il mutuo per il rifacimento della fognatura delle acque bianche in via D’Annunzio (300.000 euro).