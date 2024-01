In bilico l’apertura delle piste da sci

Neanche il tempo di godersi il primo fine settimana sulla neve, che subito è tornato il caldo anomalo. È in forse la riapertura degli impianti di risalita a Pintura di Bolognola per questo weekend. La speranza è che la neve che dovrebbe cadere tra questa sera e domani mattina, possa salvare la situazione. "Sono previsti oltre 20 centimetri con temperature sotto i -5 gradi che ci permetteranno di produrre neve – fanno sapere da Bolognola Ski –. La riapertura degli impianti è prevista per domenica, quando tornerà anche il sole. Comunicheremo sabato pomeriggio la situazione aperture per domenica. Info impianti: 331.5942018".