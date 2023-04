In campo 200 cicliste e la nazionale ucraina

di Diego Pierluigi

Taglia il traguardo delle 10 edizioni "La Giornata Nazionale Rosa", che domenica mattina (con partenza alle 10 ai giardini comunali) vedrà impegnate lungo le strade di Corridonia le migliori cicliste delle categorie juniores ed under 23 in ambito femminile. Un appuntamento che quest’anno non sarà solo sportivo in quanto, proprio durante lo svolgimento della corsa si terrà il convegno "Io rispetto il ciclista, la strada è di tutti", programmato al Cag "Pippo per gli Amici", e organizzato dal Comune in sinergia con il Club Corridonia, dove sarà svelata la nuova cartellonistica stradale, finalizzata a diffondere una corretta cultura sulla sicurezza del ciclista.

Al tavolo dei relatori ci saranno Marco Scarponi, della fondazione "Michele Scarponi", i comandanti di carabinieri e polizia locale, Giammario Aringoli e Alberto Sgolastra, i rappresentanti dei vertici regionali e provinciali del Coni, Fabio Luna e Fabio Romagnoli, e i presidenti della federazione ciclistica marchigiana e maceratese Lino Secchi e Carlo Pasqualini. Presenzierà anche la consigliera regionale Anna Menghi in delega all’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, così come il sindaco Giuliana Giampaoli, la vice Nelia Calvigioni, l’assessore Matteo Grassetti e la consigliera comunale Daniela Serafini, che ha proposto il progetto, nato per sensibilizzare tutti gli utenti della strada, a rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri dai ciclisti, in assenza di una legge del codice della strada.

"L’iniziativa, che ho proposto in consiglio comunale lo scorso luglio è stata approvata all’unanimità – ha spiegato – i cartelloni sono già stati installati, e sono situati nei punti più trafficati, ovvero negli snodi di ingresso della città. Ho ritenuto giusto sposarla poiché parliamo della tutela degli utenti deboli della strada, poi, considerando che questo evento porterà a Corridonia volti noti e tanti atleti del mondo del ciclismo, ci sembrava l’occasione giusta per illustrala".

Non mancherà Mario Cartechini, da oltre 50 anni alla guida della scuola di ciclismo corridoniana che ha annunciato. "Parteciperanno quasi 200 atlete provenienti da ogni parte d’Italia – ha precisato – una nota particolare sarà la presenza della squadra nazionale femminile ucraina composta da sei ragazze più altre quattro che gareggeranno con team toscano, pertanto, siamo attivi al fine di preparare una significativa accoglienza".