In campo al fianco di chi soffre "Volontari in cure palliative"

di Chiara Gabrielli

Via al corso di formazione "Insieme per... volontari in cure palliative": inizierà il 17 aprile e terminerà il 19 giugno. Un modo per stare vicino ai malati e mettersi a disposizione, donando una parte del proprio tempo libero. Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per attività di volontariato da svolgere in Hospice o a domicilio per fornire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Un percorso patrocinato dall’Ambito territoriale sociale 15 (con il Comune di Macerata ente capofila) sarà tenuto dalla psicologa Franca Ferrucci, parteciperanno anche Maria Rita Mazzoccanti, direttore dell’Unità operativa dell’Hospice, e il personale. "La presenza dei volontari è per noi preziosa – sottolinea Mazzoccanti –, spesso possono occuparsi di cose a cui il personale non avrebbe il tempo di dedicarsi, come parlare e ascoltare a lungo, preparare una tisana, stare con un familiare che ha bisogno di piangere, sfogarsi. Anche in periodo Covid, abbiamo sempre consentito l’ingresso dei familiari, non ce la siamo mai sentita di chiudere. Ovviamente abbiamo sempre adottato le misure di sicurezza. Il corso per volontari è totalmente gratuito. Vi aspettiamo con ansia". "Il progetto ha lo scopo di creare del tempo condiviso – spiega Luigi Nardi, ex primario di Terapia del dolore –, qualcosa che dia valore al tempo del malato, che altrimenti resterebbe vuoto. Spesso rischia di essere soltanto attesa tra una fase e l’altra. Si aspetta di mangiare, poi la terapia, poi di andare a dormire. Invece con il volontario questo tempo si trasforma. Abbiamo già sperimentato questo format prima della pandemia, è stata un’esperienza molto bella. Siamo contenti di ripartire. Il progetto a domicilio, poi, potrebbe essere sviluppato ulteriormente, se prendesse piede anche nei paesini dell’Ambito potrebbe assumere grande rilevanza sociale". "Macerata fa parte della rete delle città del sollievo – aggiunge Isabella Properzi, presidente dell’associazione Cure palliative ‘Gigi Ghirotti’ –, cultura del sollievo non vuol dire negazione del dolore, ma mettere in campo tutte le attività per alleviare quel dolore. I volontari sono persone che hanno deciso di donare parte del proprio tempo a uomini e donne che soffrono. Non è cosa di poco conto in quest’epoca in cui nessuno ha più tempo per nulla. Abbiamo 17 volontari, non si sono persi per strada, nonostante ci sia stata di mezzo una pandemia". "Recuperiamo la dimensione della relazione in un momento della vita molto delicato – il pensiero della vicesindaco Francesca D’Alessandro –, non soltanto per il malato ma anche per il familiare. Grazie per il vostro esempio virtuoso", dice, rivolgendosi ai promotori dell’iniziativa. Il corso si svolgerà nella sede dell’associazione Gigi Ghirotti in via Vanvitelli 86 a Macerata. Le domande devono essere spedite entro il 14 aprile (per informazioni e iscrizioni 351.5805367), il colloquio si svolgerà il 15 aprile. Sono previste 18 ore di teoria e un tirocinio pratico di 20 ore.