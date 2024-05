In campo alle Europee. La scommessa di Menghi: "Fiera di rappresentare il popolo degli ultimi"

"La Lega ha raccolto la mia storia. Ho colto la grande intuizione che ha avuto sul tema della disabilità, uscito dall’agenda politica nazionale". La candidatura alle elezioni europee di Anna Menghi è stata presentata insieme a quella di Mirco Carloni nella sede maceratese del partito, dove Giorgia Latini ha presentato i due nomi messi in campo dalle Marche. Per entrambi (come per tutti i candidati della nostra regione) si tratta di una sfida in salita, visto che nella circoscrizione del centro Italia ci sono anche Lazio, Toscana e Umbria, con il loro maggiore peso sia politico che demografico (specie nel caso delle prime due realtà). Da vent’anni un marchigiano non approda al parlamento europeo. "Sono figure molto spendibili per le loro capacità tecniche, ci faranno competitivi. Nei momenti critici, invece che dividerci, serriamo i ranghi. La Lega è di nuovo in crescita, anche con la candidatura del generale Vannacci, che porta avanti valori che ci appartengono come la famiglia e la cultura della nostra società. La Lega tutela la nostra identità ancora, come cinque anni fa, quando eravamo al 40 per cento – ha detto la Latini, parlamentare ascolana e segretaria regionale del Carroccio –. Rimanendo coerenti, sappiamo che le diversità sono ricchezze, ma siamo contro l’omologazione che l’Europa vuole attuare. L’agricoltura, il no alla carne sintetica e il no alle imposizioni imposte dal di fuori, oltre che i valori cristiani". La Latini ha ricordato poi i 400mila euro strutturali che giungeranno allo Sferisterio. Mirco Carloni è intervenuto sottolineando come "la forza della Lega sta nella sua classe dirigente, preparata, capace di stare nelle istituzioni con garbo e idee chiare, quelle che i nostri militanti ci chiedono di portare avanti. C’è una deriva ideologica ambientalista, abbiamo bisogno di un’Europa con più saggezza e buonsenso. In nome di quella che viene chiamata sostenibilità – ha detto il presidente della commissione agricoltura alla Camera – ci facciamo vincolare da produttori di paesi terzi e senza regole sociali, ambientali e sui diritti umani. Quest’Europa non ha tenuto poi una politica chiara sui due conflitti in corso e vuole obbligare i cittadini europei a fare case green entro il 2028, senza rispetto per la proprietà privata".

Anna Menghi si è presentata dicendo: "Sono ancora qua. La Lega di Matteo Salvini nel 2015 (con la candidatura sindaco di Macerata per il Carroccio, ndr) ha raccolto il mio passato e ha guardato avanti. È un partito di popolo, di artigiani, di agricoltori, commercianti, che sfidano le difficoltà del mercato. Sono orgogliosa di rappresentare quello che i benpensanti chiamano il popolo degli ultimi, senza assistenzialismo. Nel mondo della disabilità vogliamo scoprire i talenti di ognuno. Ho accettato questa sfida, vogliamo portare le Marche e Macerata a contare, abbiamo un modello esportabile in altre regioni d’Europa. La politica ha bisogno di gentilezza, confronto. Mi è stata data l’opportunità – conclude la consigliera regionale maceratese – di mettere in campo quella che sono".