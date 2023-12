In campo per ricordare Chierici

"Seven forever" è il titolo dell’iniziativa promossa per ricordare a venti anni dalla scomparsa Giulio Chierici. Oggi, dalle 18.30 al palasport a lui intitolato, il programma prevede prima la proiezione di due video per ricordare Giulio e a seguire quadrangolare di calcio a cinque tra le vecchie glorie delle Cantine Riunite. Le squadre saranno miste, composte sia da giocatrici che giocatori. La manifestazione è promossa dalla famiglia di Giulio Chierici e dall’associazione Cantine Riunite con il patrocinio del Comune. "Chierici, prematuramente scomparso, è stato per diversi anni la migliore testimonianza di una costruttiva dedizione verso la promozione attiva dello sport in tutte le sue espressioni" ricordano dal Comune.