In centro storico arriva il trenino delle Befane

Un "trenino" di befane si prepara a colorare il centro storico di Morrovalle. L’appuntamento, con l’evento organizzato dalla locale Pro Loco, è fissato per oggi dalle 14 in poi, in piazza Vittorio Emanuele II, quando inizierà un simpatico tour del paese caratterizzato da sorprese e giochi per i più piccoli. Il borgo antico si trasformerà nel palcoscenico dove salutare le festività natalizie dopo che il primo giorno del nuovo anno ha ospitato la seconda tappa della rappresentazione vivente della Natività dove c’è stata anche l’apertura straordinaria del Museo Pinacoteca Internazionale del Presepe "Don Eugenio De Angelis", situato in vicolo Bonarelli, uno scrigno allestito su sei ambienti che raccoglie quasi 800 presepi. Per info: Pro Loco Morrovalle 0733. 222913 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13)