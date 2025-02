"In cinque anni nessun miglioramento. Dalla giunta solo le solite promesse"

Consiglio comunale sulla sanità "dalla giunta regionale solite promesse e solito mantra: la colpa è sempre degli altri e del Covid mentre sulla fiera che da tre anni non viene riconsegnata alla città Acquaroli e Saltamartini non possono dare la responsabilità a nessuno e fanno scena muta". Questa la sintesi che del dibattito consiliare fa Francesco Micucci (nella foto) del Partito Democratico. Sottolinea come "in cinque anni non un solo parametro sulla sanità è migliorato, molti sono anzi peggiorati. Deficit da mobilità passiva in aumento, rinuncia alle cure del 10% dei marchigiani, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza passa dall’89% del 2019 al 60.9% del 2023, poliambulatori privati che crescono come funghi, mancano medici e infermieri, la guardia medica c’è a giorni alterni, le soluzioni millantate fanno acqua da tutte le parti". Sottolinea il Dem come pure sul fronte della fornitura di nuovi macchinari medici "Civitanova è stata lasciata al palo. Nessun acquisto coi soldi del Pnrr, irricevibili poi le giustificazioni sulla Tac del Covid Hospital che sarebbe stata mandata a Recanati perché all’ospedale di Civitanova i locali non erano pronti a riceverla". Quanto alla fiera, ‘requisito’ durante l’emergenza Covid per essere trasformato in ospedale "da tre anni la città è privata scientemente della struttura, con grave danno per l’economia locale, perché Acquaroli non la restituisce e perché Ciarapica non proferisce parola". L’assessore regionale Filippo Saltamartini ha proposto di trasformarla in centro Alzheimer "ma lo fa - attacca Micucci - senza un documento, senza un accordo, senza aver studiato la fattibilità e senza aver consultato associazioni e familiari". "Alla fine - conclude - il centrodestra ha usato questa occasione di confronto con cittadini e associazioni non per dare risposte concrete ma per fare campagna elettorale". l. c.