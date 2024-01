"In cinquemila per il brindisi"

Primo Capodanno in piazza Del Popolo con circa 5mila presenze. Successo per l’evento settempedano, firmato Fabbricaeventi, per chiudere l’anno in bellezza. La grande festa di Capodanno ha fatto ballare tantissime persone fino a notte fonda. Bambini, intere famiglie ma soprattutto tanti giovani. Infatti lo spirito della festa era quello di creare un momento di divertimento e festeggiamenti proprio per fare restare in città ragazze e ragazzi, in tutta sicurezza. Sul palco, oltre al sindaco Rosa Piermattei e all’amministrazione comunale, anche il coach del volley internazionale Alberto Giuliani, la traduttrice italiana del presidente francese Macron, Federica Cianficconi, e il nuovo parroco di San Lorenzo in Doliolo, padre Luciano Genga. Coinvolgente tutta la serata che si è aperta alle 22.30 con tanta musica live, la band Spaghetti a Detroit e poi il gran finale con dj Patrick direttamente da Radio105. Brindisi, risate, scambio di auguri e abbracci hanno fatto il resto per una notte indimenticabile.

Gaia Gennaretti