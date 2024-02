In città dopo il ritorno da Roma. Trattori intorno alle mura: "Non vogliamo contributi, ma prezzi equi dei prodotti"

Gli agricoltori maceratesi hanno sfilato ieri attorno alle mura della città. Di ritorno da Roma, dove uniti ai colleghi di tutta Italia hanno fatto valere le proprie ragioni contro la politica agricola europea, si sono poi diretti a Sforzacosta dove hanno tenuto un presidio nei pressi della superstrada.

"Siamo partiti per Roma la notte fra sabato e domenica - racconta Rossano Catinari, uno dei coordinatori locali della protesta -, eravamo una ventina di trattori. Abbiamo trascorso tre giorni sulla via Nomentana. L’aria era tesa, nervosa. Le associazioni di categoria non ci sostengono. Siamo abituati a lavorare molto, vorremmo entrare ai tavoli delle trattative. Io avrei molto piacere a parlare con politici di spicco, come il presidente della nostra Regione, Francesco Acquaroli. I venti trattori dalle Marche, nella grande maggioranza dalla provincia di Macerata, hanno affrontato tra andata e ritorno venti ore di viaggio, sacrificando sonno e giorni di lavoro, investendo molto di tasca propria per esserci. Un mio dipendente si è tolto 300 euro dallo stipendio per far sì che io a Roma ci fossi, moltissime persone ci stanno sostenendo. La nostra protesta è pacifica, dialogica, vogliamo farci vedere, non dare fastidio".

Alessandro Cacciamani è uno della ventina di agricoltori che ha raggiunto Roma in trattore: "A Nomentana ci siamo confrontati con i colleghi abruzzesi, calabri e siculi sulle ragioni che ci muovono. Tutte le questioni ruotano attorno al prezzo del prodotto. Abbiamo costi molto alti che non ci consentono di andare avanti e al contempo prezzi che alla vendita vengono maggiorati anche dieci volte, non vediamo perché dovremmo guadagnare così poco. Cercheremo di portare avanti, in base alle diverse colture, una linea guida per tutte le regioni. Le associazioni di categoria non sembra ci stiano sostenendo, vanno per la loro strada. Non abbiamo avuto contatti. Se vorranno parlare dei nostri punti saremo più che disponibili".

Mattia ed Elia Esposto Cesolari sono due giovani fratelli che hanno un’azienda agricola a Tolentino; sostenendo la mobilitazione, dicono: "Chiediamo una soglia minima al prezzo del grano e delle materie prime che poi altri settori lavorano. La politica europea è quella di proteggere il green. I costi delle materie prime triplicano, ma i prezzi rimangono bassi. L’Europa protegge il green, ma tra agricoltura biologica e convenzionale non c’è poi gran differenza, anche perché le stesse normative europee a cui ci atteniamo tendono a far modernizzare i macchinari per ridurre l’inquinamento. L’agricoltura, in questo momento, non è un lavoro che permette di fare famiglia".

Angelo Tasso è un altro dei coordinatori delle mobilitazioni tenute in zona da fine gennaio ad oggi che hanno toccato Civitanova, Piediripa, San Severino, Porto San Giorgio e Sforzacosta: "Non vogliamo contributi, ma vivere onestamente coi nostri prodotti - afferma -, che hanno bisogno di un prezzo base calcolato in base ai costi. Proponiamo un tavolo condiviso con tutti gli enti, senza alcun tipo di schieramento, tantomeno le dimissioni del ministro delle Politiche agricole. Vogliamo un dialogo".

Tra gli agricoltori maceratesi che sono andati a Roma e che ieri hanno voluto nuovamente coinvolgere la città nella loro rivendicazione, sfilando intorno alle mura, ci sono anche Francesco Ricotta, Danny Mattiacci, Michele Pirani, Eugenio Pistolesi, Mauro, Claudio e Massimo Bianchini, Fabio Turchi, Nicola Guglielmo, Moreno Pediconi, Gilberto Maggi, Emanuele Micozzi, Jacopo Antonini, Roberto Cionco, Carlo Vita, Marco Monaco, Ermanno Chiacchiera, Giuliano, Nicolò e Alessandro Ercoli e Lanfranco Trapassi.