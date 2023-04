"In città oltre 3.300 anziani soli: gioco di squadra contro le truffe"

"È necessario mettere in campo un’opera di prevenzione importante, lo impone l’analisi del contesto sociale del territorio, su una popolazione di oltre 40mila abitanti più di 11mila sono over 65 e, di questi, 3.318 vivono completamente da soli. È richiesto un lavoro sinergico, di rete". Così il vicesindaco Francesca D’Alessandro all’incontro ‘Protetti insieme’ sulla prevenzione contro le truffe, mercoledì alla Mozzi Borgetti, organizzato da Comune, Prefettura, Università, Ircr e Forum italiano per la sicurezza urbana, con la Regione, e moderato dalla giornalista Giusi Minnozzi. Il progetto ha il contributo del Ministero. Il Comune "oltre a spot radio, brochure e contenuti social" coinvolge "gli amministratori di condominio a supporto di chi non ha una rete familiare". Tra i protagonisti Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci (Il Doppiatore Marchigiano), Gian Guido Nobili e Andrea Francesco Tripodi, Filippo Saltamartini, Lucia Pettinelli.