In classifica dal 2015 anche il bar Torquati

Per l’ottavo anno consecutivo il Bar enoteca ristorante Torquati, a Piediripa di Macerata, è Bar d’Italia 2023 per la Guida Gambero Rosso. E il suo caffè rientra tra i migliori, con due Tazzine e due Chicchi. "Un riconoscimento che ci accompagna ormai dal 2015 – spiega il responsabile –. Un risultato raggiunto per un mix di fattori, a partire dalla professionalità e dalla gentilezza dello staff, formato da una quindicina di persone. Fondamentale il gioco di squadra, dallo chef Andrea Conti (da quattordici anni con noi) ai baristi. Nell’ultimo anno il personale è passato da undici a quindici unità, malgrado il post-pandemia, grazie a nuove assunzioni. Il segreto è la forza lavoro, il servizio che viene offerto, materie prime selezionate e prodotti buoni, attrezzature all’avanguardia, un locale pulito. Tanti elementi, insomma. E quando la clientela arriva dalla costa a Piediripa e ci sceglie per il caffè o l’aperitivo è una grande soddisfazione. Il cliente resta fedele anche davanti al ritocco – inevitabile dato l’aumento dei prezzi su tutta la filiera – del costo di un espresso. Comprende il lavoro che c’è dietro".