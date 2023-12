In Consiglio arriva l’aumento della Tari

Il Consiglio comunale di Cingoli tornerà a riunirsi domani alle 20,30, per trattare sedici argomenti proposti all’ordine del giorno. Oltre all’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2024-26 con l’elenco annuale per il 2024, del bilancio di previsione 2024-26, del regolamento per l’esecuzione di lavori di scavo sul suolo pubblico, del programma per il conferimento d’incarichi di consulenza e collaborazione per il 2024 e la determinazione del relativo limite di spesa,in discussione anche tre punti di carattere tributario relativi al 2024. In particolare, anticipiamo che rimane immutata allo 0,8% (percentuale massima, quindi non ritoccabile in più) l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef; pure invariate resteranno le tariffe riguardanti l’Imu. Per quanto riguarda la presa d’atto del piano economico finanziario e delle tariffe inerenti alla tassa rifiuti (Tari), esse subiranno un aumento non dipendente dal Comune che, anzi, ne assorbirà l’importo, quindi rimarranno immutate. Si parlerà anche della realizzazione della nuova casa di riposo nell’area del quartiere San Giuseppe, dovendosi procedere all’adozione d’una variante urbanistica e all’approvazione d’una variante al piano di zonizzazione acustica.

Gianfilippo Centanni