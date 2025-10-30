"In consiglio c’è solo la Palestina"

I cittadini chiedono risposte concrete, non dichiarazioni senza alcuna valenza reale, come la decisione di convocare un consiglio comunale per discutere il riconoscimento dello Stato di Palestina. I problemi in città ci sono e riguardano la sicurezza, i parcheggi e gli spazi urbani in degrado.

Sono queste le polemiche che ha lanciato l’associazione politica "Porto Recanati in Movimento", fondata dall’ex senatore Salvatore Piscitelli e dall’ex assessore alla sicurezza Carlo Sirocchi.

Il sodalizio non ha gradito per nulla che ieri la giunta ha convocato il consiglio comunale con un unico ordine del giorno, sottoscrivendo in modo simbolico un "impegno del Comune di Porto Recanati per salvaguardare la pace e i diritti civili dei popoli, il riconoscimento dello Stato palestinese". Tuttavia, "Porto Recanati in Movimento" non si è detta entusiasta dell’iniziativa. "Siamo a novembre e constatiamo come l’amministrazione comunale sembri avviarsi verso il letargo, dopo mesi di evidente immobilismo – afferma il sodalizio politico –. Ora la giunta, in consiglio comunale, ha ritenuto opportuno concentrarsi su un atto dal valore ideologico. Un’amministrazione che appare chiusa nelle proprie stanze, incapace di dialogare con la cittadinanza. Eppure gli argomenti da affrontare non mancano".

Secondo "Porto Recanati in Movimento", i problemi sarebbero ben altri. "Ci sono parcheggi a pagamento e stalli vuoti nelle vie interne per intere giornate – aggiunge l’associazione –, mentre i residenti sono costretti a percorrere lunghe distanze per raggiungere la propria abitazione, a fronte di tariffe ormai insostenibili. Sono stati fatti interventi frammentari e insufficienti per la manutenzione stradale – rincara la dose –, con tratti di asfalto rifatti a macchia di leopardo che si alternano a veri e propri crateri. E ci sono degli spazi urbani, come il parco Europa, trascurati e nel degrado, oltre a ‘maranza’ che spadroneggiano con comportamenti incivili in diverse aree del centro".

Perciò, osserva ancora il sodalizio politico, "pensiamo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, seppur questione delicata, debba restare all’attenzione esclusiva dei governi nazionali. Servono interventi, pianificazione e ascolto. Ad esempio, perché non convocare un consiglio comunale aperto sul turismo e discutere una possibile azione di contrasto alla definitiva applicazione della Bolkestein. La città merita amministrazione, non propaganda".