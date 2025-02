In consiglio comunale la variazione di bilancio e i lotti per le tombe

Il piano e il regolamento per la definizione dei lotti per la realizzazione di nuove tombe ipogee e una variazione di bilancio saranno al centro del consiglio comunale di Matelica convocato ad un mese dall’ultima seduta per venerdì, alle 17 nella sala Boldrini di Palazzo Ottoni. Tra i punti inseriti nell’ordine del giorno, disposto dal presidente del consiglio comunale Sauro Falzetti, anche interrogazioni ed interpellanze del gruppo di minoranza, la ratifica della variazione di bilancio della giunta municipale, la modifica dei rapporti convenzionali con la ditta Fratelli Gionchetti srl sull’immobile in via Cristoforo Colombo ai numeri 4 e 6. Come sempre il consiglio potrà essere seguito anche in diretta streaming o successivamente tramite registrazione.