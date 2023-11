In Consiglio i servizi della casa di riposo

Si riunirà oggi alle 21 il Consiglio comunale di Corridonia per dibattere su tredici punti inseriti nell’ordine del giorno. Tra gli argomenti figurano le variazioni al bilancio di previsione, l’approvazione della Carta dei Servizi della casa di riposo ed anche del relativo regolamento per l’accesso.

Stesso via libera dovrà essere discusso per il centro diurno socioeducativo riabilitativo per disabili "Il Ciclamino". Tre invece sono le mozioni presentate congiuntamente dai gruppi consiliari di minoranza "Corridonia Insieme", "Pensare Corridonia", "Corridonia Rinasce" e "Gruppo Misto": la prima ad oggetto "Conflitto Israelo-Palestinese: fermare le armi per avviare trattative di pace"; dopodiché si parlerà della "Richiesta di istituzione del Garante per i Diritti degli animali nel Comune di Corridonia", infine saranno valutate delle proposte di sensibilizzazione culturale sul tema femminicidi.